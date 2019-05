Blind: ’Zenuwachtig? Nee, gezonde spanning’

„Ik snap dat mensen momenteel snel naar gelijkenissen met hem zoeken”, lachte Blind tijdens de drukbezochte persconferentie in de Johan Cruijff ArenA dinsdagmiddag. „En dat zie ik als een compliment, want hij heeft een geweldige carrière gehad. Ik ben super trots op hem.”

Bekijk ook: Twijfels over inzetbaarheid Neres bij Ajax

De verdediger had bij zijn terugkeer naar Ajax afgelopen zomer niet kunnen vermoeden dat hij nu op de drempel van de finale van de Champions League zou staan. „Ik heb mijn overgang van Manchester United nooit als een stap terug gezien en ik ben vaker in een goede vorm geweest. Maar dat ik me nu goed voel, dat is zeker”, aldus de kompaan van Matthijs de Ligt in het centrum van de Amsterdamse verdediging.

„Dat Tottenham negen van de laatste tien uitwedstrijden niet heeft gewonnen, zegt mij niks. De Spurs zullen dit als een wedstrijd op zich benaderen, hun huidige vorm speelt niet mee. Of ik zenuwachtig ben? Nee, dat niet. Gezonde spanning heb ik natuurlijk wel. Dat was bij de andere duels met Juventus en Real Madrid ook zo. Maar ook in de groepsfase, en ook in de voorronde toen we het hoofdtoernooi moesten halen. Het zijn stuk voor stuk grote wedstrijden geweest.”

Drie keer zoveel duels

Blind speelde dit seizoen al 54 officiële wedstrijden voor Ajax, waar hij er vorig seizoen maar zeventien voor Manchester United speelde. „Ik heb wat langer vakantie gehad in de zomer dan de andere jongens. Ik was in het begin van het seizoen wat sneller vermoeid, maar gedurende het seizoen ben ik steeds fitter geworden. En sinds de winterstop ben ik helemaal superfit. De bekerwinst hebben we ook niet groots gevierd, maar een beetje timide. De wedstrijd van morgen zat natuurlijk toch in ons achterhoofd...”

De wekelijkse voetbalpodcast van De Telegraaf staat dit keer natuurlijk in het teken van de cruciale wedstrijd van Ajax in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij bespreken de laatste stand van zaken.

Luister hier de podcast