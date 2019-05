FC Twente stuurt Pusic de laan uit

De 47-jarige coach kreeg dinsdagmiddag te horen dat hij per direct uit zijn functie wordt ontheven. Pusic, had nog een doorlopend contract bij FC Twente tot medio 2020, maar is ondanks het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie toch de laan uitgestuurd.

Degradatie

De Nederlander met Bosnisch/Kroatische roots nam vorig seizoen vijf weken voor het einde van de competitie de taken over van de ontslagen Gertjan Verbeek, maar FC Twente bleek niet meer te redden. Met Pusic als ad-interim aan het roer degradeerde de ploeg uit de Eredivisie. Pusic bleef na het echec aan als hoofdtrainer en nam twee weken geleden sportieve revanche met de titel.

„De club en Marino zitten niet op dezelfde lijn betreffende de voetbalfilosofie en de uitvoering daarvan”, verklaart technisch directeur Ted van Leeuwen. „Daarom scheiden onze wegen. Uiteraard is het geen gemakkelijke beslissing. Afgelopen seizoen hebben we onze belangrijkste doelstelling gerealiseerd, de terugkeer naar de Eredivisie. Marino heeft een grote rol gespeeld in het behalen van deze titel. Dat was een moeilijke opgave onder moeilijke omstandigheden. FC Twente is hem daarvoor grote dank verschuldigd.”

Op Tweede Paasdag kroonden de tukkers zich via een remise (0-0) in eigen huis tegen Jong AZ tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, maar de terugkeer naar het hoogste niveau maakt Pusic dus niet meer mee.

„Het is jammer dat het zo loopt, maar voor Marino is FC Twente toch een positieve eerste ervaring als hoofdtrainer in het betaald voetbal geweest. In moeilijke omstandigheden heeft hij de club naar de titel geleid in de Eerste Divisie en daarmee aan de doelstelling voldaan”, aldus Hakim Slimani van Grandstand Football, de zaakwaarnemer van Pusic.

„Ik ga nu namens Marino met FC Twente in gesprek over de afwikkeling van zijn tot medio 2020 lopende contract”, aldus Slimani. „Als dat is afgerond, gaan we ons oriënteren op een vervolgstap.”