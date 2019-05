F-Side kondigt grootste entrada ooit aan: ’Dit wordt een gekkenhuis’

De massale steunbetuiging gaat vooraf aan de beslissende wedstrijd in de halve finale in de Champions League woensdagavond tegen Tottenham Hotspur. De F-side roept via zijn Facebookpagina op geen vuurwerk mee te nemen.

„De beslissende wedstrijd voor de finale in Madrid gaan we in style inluiden met de grootste entrada van Ajax ooit!” Verder staat in het bericht: „Na de entrada direct naar binnen als je een kaart hebt en laat je vuurwerk dit keer lekker thuis, daar zorgen de spelers wel voor op het veld.” De sfeeractie, die fans voorafgaand aan belangrijke duels houden, begint om 19.00 uur.

Gezichtsbedekkende kleding

De Amsterdamse driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) en Ajax riepen de supporters maandag op geen vuurwerk en fakkels af te steken voor, tijdens of na de wedstrijd. Een entrada is niet verboden, maar mag alleen in het Arenapark naast het stadion en moet vuurwerkloos zijn. Ook is gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan.

Gekkenhuis

De F-side verwacht enorm veel mensen. „We willen dat iedereen alle ruimte krijgt om het mee te kunnen maken”, staat in het bericht. „Gewoon meedoen en zorgen voor een onvergetelijke sfeer. We praten nota bene over de halve finale Champions League. Iedereen komen, kaart, geen kaart. Oud en jong. Dit wordt een gekkenhuis.”

Rond de eerdere Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus greep de politie in bij een entrada. De actie, waarbij een waterwerper werd ingezet, leidde tot veel kritiek. De driehoek gaf achteraf aan dat er zaken niet goed zijn verlopen en laat onafhankelijk onderzoek doen.

