Pozzovivo stapt na rustdag in Tour niet meer op

De 37-jarige Italiaan van NTT Pro Cycling heeft opgegeven vanwege de blessure aan de elleboog die hij in de openingsetappe van vorig weekend had opgelopen.

Pozzovivo kwam in de negende etappe als 54e binnen op elf minuten van ritwinnaar Tadej Pogocar. Hij stond 45e in het klassement op 45 minuten van Primoz Roglic.

„Ik heb gezien hoe hij elke dag heeft geleden en ben tot de conclusie gekomen dat het beter voor hem is om te stoppen”, zei teambaas Bjarne Riis. „We willen dat hij naar huis gaat, zich op zijn herstel richt en zich gaat voorbereiden op de Giro d’Italia.”

Pijn

Pozzovivo zei dat hij niet naar huis wilde voordat hij had gezien of zijn lichaam kon herstellen van de val. Maar de pijn was volgens de Italiaan iedere dag „ongelofelijk”.

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France