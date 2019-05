Ferrari al maand eerder met nieuwe motor

„We liggen achter in het kampioenschap en moeten dus terrein winnen. Omdat iedereen binnen het team hard pusht, is het mogelijk geweest om eerder met deze ontwikkelingen te komen”, aldus Binotto. „In Baku was er al een nieuw aerodynamisch pakket, maar we zullen ook nog updates meenemen naar Barcelona.”

Favorietenrol

De eerste Europese race van komend weekeinde is er traditioneel één waar alle teams (aerodynamische) updates meenemen voor de auto’s. In navolging van Red Bull Racing, dat anderhalve week geleden in Baku al met een verbeterde motor reed, komt nu dus ook Ferrari met een tweede ’spec’. Het Italiaanse topteam is er veel aan gelegen eindelijk een succesje te boeken. Ondanks de favorietenrol voorafgaand aan het seizoen waren de eerste vier races allemaal een prooi voor Mercedes, dat telkens een een-tweetje neerzette. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton verdeelden dat ook keurig onder elkaar.