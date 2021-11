Ongenaakbare Tallon Griekspoor wint ook toernooi van Bratislava

Het is al zijn achtste titel in het challengercircuit van het jaar, een record. Bovendien levert hem ook weer winst op de ATP-ranking op. De 25-jarige Griekspoor begon de week als de nummer 72 van de wereld. Hij gaat nu stijgen naar plek 65. Hij staat daarmee acht plekken lager dan Botic van de Zandschulp.

Voor Griekspoor zit het seizoen er nu op. Hij won de afgelopen weken ook de toernooien van Murcia, Napels (twee keer) en Tenerife. Eerder dit jaar was hij al de beste in Praag, een graveltoernooi in Bratislava en op het Dutch Open in Amersfoort.

De laatste nederlaag van Griekspoor dateert van begin september toen hij in de tweede ronde van de US Open verloor van Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld.