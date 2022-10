FC Barcelona verliest op pijnlijke avond ook nog van Bayern

Vooraf was al zeker dat, naast Bayern München, Inter in deze groep verdergaat in de Champions League. De Italianen wonnen eerder op de avond als verwacht van Viktoria Plzen (4-0). Voor Barcelona krijgt het internationale seizoen een vervolg in de Europa League.

Al in de 10e minuut kwam Bayern München op voorsprong. Sadio Mané, voormalig sterspeler van Liverpool, was op aangeven van Serge Gnabry de Spaanse verdedigers te snel af en scoorde beheerst. Eric Maxim Choupo-Moting maakte er na iets meer dan een half uur 2-0 van, ook hij werd fraai vrijgespeeld door Gnabry.

Ver in extra tijd werd het nog 3-0 door Benjamin Pavard.

Frenkie de Jong was basisspeler bij de Spanjaarden. Datzelfde gold voor Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui bij de Duitsers. Ryan Gravenberch, ook een oud-Ajacied, viel in de 67e minuut in bij Bayern München.

FC Barcelona voor aftrap al zeker van uitschakeling in Champions League

FC Barcelona wist voor de aftrap al dat het na de winter niet meer actief is in de Champions League. De Catalanen begonnen zelf pas om 21.00 uur aan het thuisduel tegen Bayern München, maar kregen door de 4-0 zege van Internazionale op Viktoria Plzen (dat duel begon om 18.45 uur) al voor de aftrap een tik te verwerken.

Denzel Dumfries had een basisplaats bij Internazionale. Ⓒ ProShots

Inter begon met Denzel Dumfries in de basis, evenals voormalig Ajax-doelman André Onana. Stefan de Vrij hield negentig minuten lang de bank warm. De doelpunten in het Giuseppe Meazza kwamen van Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko (twee) en Romelu Lukaku.

Halverwege leidde Inter al met 2-0 tegen Viktoria Plzen. Mkhitaryan scoorde met het hoofd op aangeven van Alessandro Bastoni. Na een met veel overzicht uitgespeelde aanval zorgde Dzeko vlak voor rust voor het tweede doelpunt.

Na de hervatting liep Inter verder uit. Dzeko maakte ook nummer 3, nu deed hij dat door de bal met een bekeken rolletje langs doelman Jindrich Stanek te plaatsen. Lukaku, ingevallen, schoot de vierde nog binnen.

Eerder kwalificeerde Bayern München zich in deze groep al voor de laatste zestien. Voor FC Barcelona resteert na de winterstop nu dus een plaats in de Europa League. Frenkie de Jong speelt woensdagavond mee bij de Spanjaarden, Matthijs de Ligt bij de Duitsers. Dat laatste geldt ook voor Noussair Mazraoui, eveneens oud-Ajacied.

Tottenham blijft aan leiding in groep D na 1-1 tegen Sporting

Tottenham Hotspur heeft in groep D van de Champions League de koppositie behouden door een 1-1-gelijkspel tegen Sporting. Er is echter nog niets beslist in de groep. Eintracht Frankfurt won in dezelfde groep met 2-1 van Olympique Marseille.

Tottenham heeft na vijf wedstrijden 8 punten, één meer dan Sporting. Frankfurt is door de zege ook op 7 punten gekomen en Marseille staat op zes punten.

Marcus Edwards, opgeleid bij Tottenham en nog een seizoen actief bij Excelsior, zette Sporting in de eerste helft met een bekeken schot op voorsprong. Sebastián Coates leek er zelfs 2-0 van te maken, maar zijn treffer werd met de hand gemaakt en ging niet door.

In de tweede helft belegerde Tottenham het doel van keeper Antonio Adán. Maar kansen van Harry Kane en Pierre-Emile Højbjerg werden niet benut. Rodrigo Bentancur zorgde in de 80e minuut alsnog voor de gelijkmaker. Jeremiah St. Juste viel in de tweede helft nog in bij Sporting.

Eintracht Frankfurt kwam thuis twee keer voor tegen Marseille. Daichi Kamada opende de score voor de Duitsers op aangeven van Evan N'Dicka. Mattéo Guendouzi maakte de gelijkmaker voor Olympique, maar Randal Kolo Muani scoorde de tweede voor Frankfurt.

In de laatste speelronde ontvangt Sporting Eintracht Frankfurt in Lissabon. De Spurs moeten nog naar Marseille.