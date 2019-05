Ten Hag: ’Van Gaal zei dat het mogelijk was’

„Een aantal mensen die dat in het verleden zelf heeft bereikt, heeft gezegd dat het mogelijk is dat een Nederlandse club de finale van de Champions League zou halen”, vertelde de coach. „Marc Overmars heeft dat gezegd, Louis van Gaal heeft dat gezegd. En in het verleden heeft Johan Cruijff het ook gezegd.”

Groot denken

Na Cruijff, Van Gaal en Frank Rijkaard kan Ten Hag de vierde Nederlandse trainer worden die in een finale van de Champions League staat. „Marc denkt groot, daar hou ik wel van”, lachte Ten Hag. „Nu moeten we het waarmaken. De dynamiek waarmee de jongens voetballen, het plezier, de verschillende gedaantes die ze kunnen aannemen. Dat is heel mooi om te zien.”

Kroegen en bioscopen

De stad Amsterdam geniet mee met de succesvolle Europese campagne van Ajax. Kroegen, discotheken en bioscopen veranderen in kleine stadions tijdens de wedstrijd. De fanatieke fans van de F-side bereiden naar eigen zeggen de grootste ’entrada’ ooit voor. „Natuurlijk krijgen we veel mee”, zei Ten Hag. „Maar we moeten ons niet laten afleiden. Op het veld moet het gebeuren.”

