Spurs mist Sanchez, meespelen Kane steeds onwaarschijnlijker

De Colombiaanse verdediger heeft nog te veel last van een dijbeenblessure, die hij zondag tijdens de competitiewedstrijd tegen Bournemouth heeft opgelopen. Sanchez maakte in de zomer van 2017 de overstap van Ajax naar de Spurs. Hij had vorige week, in het eerste duel tussen beide clubs, nog een basisplaats in Londen.

Ook Harry Kane lijkt het duel in de Johan Cruijff ArenA niet te gaan halen. De spits, die al enkele weken uit de roulatie is, deed dinsdagavond niet mee aan de warming-up van de Engelsen voorafgaand aan de training.

Davinson Sanchez en Harry Kane kijken vanaf de bank toe hoe Jan Vertonghen zich opwarmt. Ⓒ De Telegraaf

Jan Vertonghen keert terug in de selectie van de nummer 3 van de Premier League. De oud-aanvoerder van Ajax traint met een masker in de Johan Cruijff ArenA. Hij viel vorige week uit na een harde botsing met doelman André Onana en ploeggenoot Toby Alderweireld. De Belg is inmiddels hersteld maar wil zijn neus ontlasten, ook als hij woensdag wordt opgesteld. „Het gaat heel goed met hem”, zei trainer Mauricio Pochettino. „Hij heeft ook nooit een hersenschudding gehad, zoals ik heb moeten lezen. Ik denk dat hij de wedstrijd ook zonder masker kan spelen.”

Pochettino gelooft dat de Spurs nog een achterstand van 1-0 ongedaan kunnen maken. „Maar we zullen beter moeten spelen dan in het eerste half uur in Londen”, zei hij. „Alles is nog open. We weten dat we moeten winnen. Toen ik vijf jaar geleden begon als de trainer bij de Spurs, moesten we het gat met de topclubs in Engeland dichten. Nu kunnen we de finale van de sterkste competitie van de wereld bereiken.”

Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Christian Eriksen zijn terug in de ArenA. Ⓒ De Telegraaf

De trainer van de Engelse club kan weer beschikken over Heung-Min Son. De Zuid-Koreaanse aanvaller, in beide duels met Manchester City in de kwartfinale goed voor drie doelpunten, was geschorst voor het eerste duel met Ajax. Ook Erik Lamela is weer fit.

