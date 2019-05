VAR bij alle duels in play-offs

Aanvankelijk was afgesproken dat de VAR in de play-offs om promotie/degradatie alleen bij de finales aanwezig zou zijn, maar de KNVB heeft nu besloten om net als in de play-offs om Europees voetbal bij alle wedstrijden de videoscheids te gebruiken.

De VAR gaat nu achter de tv-schermen ook al meekijken in de eerste ronde en de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie. Dat zorgt voor twaalf extra wedstrijden. De VAR was dit seizoen al actief bij alle 306 eredivisiewedstrijden, vanaf de kwartfinales van de KNVB-beker en bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.

Het besluit om de VAR in de volledige play-offs in te zetten, is volgens de bond genomen vanwege het belang van de wedstrijden.