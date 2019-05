Live: aftellen naar Ajax - Tottenham Hotspur

Ajax is in de Champions League bezig aan een indrukwekkende reeks. Ⓒ ANP

We tellen af naar de cruciale kraker tussen Ajax en Tottenham Hotspur. Inzet: een plek in de finale van de Champions League. Er wordt vanavond om 21:00 uur in de Johan Cruijff ArenA afgetrapt. We houden u de hele dag op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden.