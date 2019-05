Pochettino: ’Cruijff was een genie’

„Alles is nog open. We weten dat we moeten winnen. Toen ik vijf jaar geleden begon als de trainer bij de Spurs, moesten we het gat met de topclubs in Engeland dichten. Nu kunnen we de finale van de sterkste competitie van de wereld bereiken.”

De trainer van de Engelse club kan weer beschikken over Son Heung-min. De Zuid-Koreaanse aanvaller, in beide duels met Manchester City in de kwartfinale goed voor drie doelpunten, was geschorst voor het eerste duel met Ajax. Erik Lamela keert terug van blessureleed.

Pochettino noemde het een eer dat hij met zijn ploeg in de Johan Cruijff ArenA mag uitkomen. „Ik hoef hier niet te zeggen hoe geweldige speler en trainer Johan Cruijff was”, zei de oefenmeester uit Argentinië.

„Maar ik heb hem ook mogen ontmoeten toen ik met zijn zoon Jordi bij Espanyol speelde. Hij was een hele aardige man. Ik grapte net nog tegen Christian Eriksen waarom er niet zo veel foto’s van hem hier aan de muren hingen.”

Vermoedelijke opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen en Rose; Dier en Sissoko; Eriksen, Alli en Moura; Son.

