Liverpool start zonder Wijnaldum in return

Liverpool staat voor de zware opdracht om zonder de afwezige aanvallers Roberto Firmino (spierblessure) en Mohamed Salah (hersenschudding) een achterstand van 3-0 weg te werken.

Trainer Jürgen Klopp heeft Xherdan Shaqiri en Divock Origi aangewezen als vervangers van Firmino en Salah. Op het middenveld krijgt Jordan Henderson de voorkeur boven Wijnaldum.

Barcelona begint met dezelfde elf spelers als vorige week in Camp Nou, waar het dankzij doelpunten van Luis Suaŕez en Lionel Messi (twee) een ruime marge opbouwde. Met Suárez en Philippe Coutinho verschijnen twee populaire oud-spelers van Liverpool bij de Catalanen in de basis. Barcelona stond in 2015 voor het laatst in de finale van de Champions League. De Spaanse club won het toernooi toen voor de vijfde keer.