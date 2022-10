Slot: ’Geen uithangbord willen zijn, is iets anders dan compleet tegen zijn’

Dat laatste had Slot al meteen na AZ-Feyenoord aangegeven. Hij piekert er niet over om de band af te nemen van de man die zich onder zijn vleugels formidabel ontwikkelt en die hij deze zomer niet voor niets tot captain heeft genoemd. Ja, 21 jaar pas, maar het verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschap kan er alleen maar beter van worden, dacht Slot.

En zo denkt hij nog steeds. Te vuur en te zwaard neemt hij het ook op voor het talent dat uit de eigen opleiding voortkomt en die als voetballer een voorbeeld is voor veel jonge spelers die nu op Varkenoord werken aan of dromen van een profcarrière. Slot moet zeven keer uitleggen dat zijn club wel degelijk achter de actie van de KNVB met alle aanvoerders staat, maar dat zijn aanvoerder vanwege zijn geloof alleen niet als uithangbord wilde fungeren. „Orkun is morgen gewoon onze aanvoerder”, zegt Slot resoluut.

Geloofsovertuiging

Omdat de vragen van vooral de televisie-verslaggevers van de NOS en ESPN maar op hem af blijven komen, legt de coach het nog maar een paar keer uit. „Vanwege zijn geloofsovertuiging wil hij dat uithangbord niet zijn en dat is wat anders dan compleet tegen zijn.”

Het heeft impact gehad op de voetballer, met wie de coach deze week maar even apart ging praten. Hij wil niet dat Kökcü er onder gaat lijden, want dat zou een lelijke terugval betekenen in een tot op heden indrukwekkend seizoen van de middenvelder. „Niemand vindt het prettig om zo in het middelpunt van de belangstelling te staan”, zegt Slot, die een uurtje eerder heeft gehoord dat de KNVB de hele ’one love-band actie’ voor de komende maand heeft geschrapt.

Actie ondergesneeuwd

Het doel van de actie lijkt door alle commotie in Alkmaar, waar de Oostenrijker Gernot Trauner dus de one love-band overnam van Kökcü, te zijn ondergesneeuwd. Dat vindt de trainer van Feyenoord in elk geval ook. „Iedereen die er iets van wilde vinden, is de afgelopen week ook gevraagd er iets van te vinden.”

Orkun Kökcü was tegen AZ even geen aanvoerder. Ⓒ ANP/HH

Het woord Fortuna is nog amper gevallen. De NOS wil vooral weten wat de coach er nu zelf van vindt, dat de speler die band niet wilde dragen. Slot legt uit dat hij wel een poging heeft gedaan om de speler op andere gedachten te brengen, maar dat hij er al snel achter kwam dat dit geen zin had. „Als hij een zodanig geloof heeft en zo vastberaden is…”

Bij andere aanvoerders viel het minder op. Ben je aanvoerder in de top drie dan valt alles op. Bij Excelsior werd er nauwelijks ophef over gemaakt, Tadic schoof de band half onder zijn Ajax-aaanvoerdersband, weet Slot. „En hoe ik er over denk? Ik droeg zelf het speldje toch ook?”

Struikelblok

Gelukkig gaat het ook nog even over zijn ploeg en over Fortuna, denkt de trainer dan. Na de overwining op koploper AZ wacht Feyenoord een relatief eenvoudig programma tot aan het WK volgende maand. Daarna treedt een lange winterstop in. Maar tot die tijd hebben de Rotterdammers wel een dubbel programma en de ervaring leert dat juist de clubs uit het rechterrijtje op de gekste momenten een struikelblok kunnen vormen voor Feyenoord.

Het woord wintertitel valt, maar daar moet je bij Feyenoord in deze fase niet mee aankomen. Slot: „Totaal geen thema, niet bij mij en ik hoop vooral dat onze spelers en supporters ook niet zo denken. Tegen Heerenveen thuis hadden we het lastig om te scoren en in zijn algemeen scoren we niet heel makkelijk. We hebben ook geen man die even drie tegenstanders passeert en scoort. Over het hele seizoen hebben wij ons publiek juist keihard nodig om punten te pakken.

Feyenoord rekent tegen Fortuna op David Hancko, die tegen AZ gebleseerd uitviel maar op vrijdag weer op het trainingsveld stond. Wie er in de spits staat, de Mexicaan Santiago Gimenez of de in Alkmaar scorende Danilo, blijft nog een verrassing.