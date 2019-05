Gokker wint door Trump weddenschap uit 1998

Hij won immers 10.000 Britse pond (11.667 euro, red) door een weddenschap van 21 jaar geleden, toen hij onder de indruk raakte van een 8-jarige Trump.

De 62-jarige Morrice is als journalist van paardenrennen in Engeland wel vertrouwd met gokken. Maar deze weddenschap is toch opvallend.

In 1998 geraakte hij zodanig onder de indruk van de toen 8-jarige Trump, die toen nog op een doos moest gaan staan om boven de snookertafel uit te komen. Toen hij het jongetje in actie zag in de plaatselijke snookerhal tegen zijn 12-jarige zoon, sloot Morrice echter meteen een weddenschap af met bookmaker Coral: Trump zou voor zijn 30e het WK snooker winnen, een weddenschap van 1000 tegen 1. Hij zette 10 pond in.

In 2011 sneuvelde Trump in de finale tegen John Higgins maar één jaar voor zijn dertigste kroonde Trump zich alsnog tot wereldkampioen. En kon Morrice zijn winst gaan innen: 10.000 Britse pond (11.667 euro).

