Ajax richting 120 miljoen bij finaleplaats

Ajax krijgt een extra bonus van 15 miljoen euro als het zich plaatst voor de eindstrijd van 1 juni in het stadion van Atlético Madrid. De club kreeg al 9,5 miljoen euro voor het overleven van de groepsfase en 10,5 miljoen euro voor een plaats in de kwartfinale. Kwalificatie voor de halve eindstrijd leverde 12 miljoen euro op.

Ajax incasseerde zo'n 45 miljoen euro voor het bereiken van het hoofdtoernooi. Dat bedrag is opgebouwd uit een startpremie, de plek van Ajax op de coëfficiëntenlijst, recettes voor thuiswedstrijden en televisiegelden.

De UEFA waardeert iedere zege in het hoofdtoernooi met 2,7 miljoen euro en een gelijkspel met 900.000 euro. Ajax won tot dusver zesmaal (16,2 miljoen) en speelde vier keer gelijk (3,6 miljoen).

Ajax speelt woensdag tegen Tottenham Hotspur opnieuw in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA, net als in de voorgaande Europese thuisduels met Juventus en Real Madrid. Deze drie thuisduels zijn naar schatting ook goed voor een recette van 6 miljoen euro. Een zege of gelijkspel tegen de Spurs wordt ook weer gewaardeerd met 2,7 miljoen of 900.000 euro.

Bovenstaande bedragen zijn rechtstreekse inkomsten uit de Champions League. Ajax haalt door de Europese successen ook meer geld dan ooit uit de merchandising. Het thuistenue en uitshirt zijn nauwelijks meer verkrijgbaar, ook door de grote vraag vanuit het buitenland. Daarnaast zijn de meeste spelers van trainer Erik ten Hag veel meer waard geworden. Frenkie de Jong verhuist komende zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona. Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech Donny van de Beek en David Neres worden ook in verband gebracht met lucratieve transfers.

