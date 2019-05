Federer maakt indruk bij terugkeer op gravel

De nummer 3 van de wereld, die sinds eind maart niet meer in actie kwam, versloeg in de tweede ronde van het masterstoernooi van Madrid de Franse tennisser Richard Gasquet met 6-2 6-3.

De partij duurde slechts 53 minuten. De 37-jarige Federer kreeg geen enkel breakpoint tegen en won bijna driekwart van de punten op eigen opslag. Hij benutte alle drie zijn mogelijkheden op een servicebreak.

Voorafgaand aan zijn terugkeer op gravel had Federer gezegd dat hij bang was dat hij het spelen op de ondergrond verleerd was. De Zwitser bekende dat hij vorig jaar geen enkele keer op het gemalen baksteen had gestaan en arriveerde dus zonder al te hoge verwachtingen in de Spaanse hoofdstad. Federer bewoog echter goed, wisselde veel af en oogde zelfverzekerd.

In mei 2016 speelde Federer voor het laatst op gravel. Op het masterstoernooi van Rome verloor hij in de derde ronde van Dominic Thiem. Aan het masterstoernooi van Madrid deed hij in 2015 voor het laatst mee. Hij verloor toen zijn eerste partij van Nick Kyrgios.

Federer staat ook ingeschreven voor het toernooi van Rome, dat volgende week plaatsvindt. Ook op Roland Garros maakt hij zijn opwachting. Tien jaar geleden zegevierde hij in Parijs, waar hij de laatste drie edities ontbrak. Federer liet de afgelopen jaren verstek gaan op gravel om zich voor te bereiden op het grasseizoen en om tijd door te brengen met zijn familie.

Gaël Monfils of Marton Fucsovics wordt zijn volgende tegenstander.