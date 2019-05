Statistieken geven Ajax veel kans op finale

Die cijfers zijn gebaseerd op uitslagen van voorgaande duels in alle Europese competities. Clubs werden zelden uitgeschakeld als ze met een uitzege van 1-0 aan het tweede duel begonnen van de dubbele ontmoeting.

In een halve finale van de Champions League gebeurde dat zelfs maar eenmaal. Zeventien keer begon een thuisploeg met een nederlaag van 1-0 aan de halve eindstrijd van de koningsklasse. Slechts een club wist die achterstand in de return nog goed te maken. Ajax verloor op 3 april 1996 met 1-0 thuis van Panathinaikos maar sloeg toe in de return in Griekenland (3-0).

In de knock-out-fase van de Champions League komt het maar sporadisch voor dat een club na een uitzege nog wordt uitgeschakeld. Het gebeurde Real Madrid dit seizoen na een zege in Amsterdam (2-1). Manchester United herstelde zich twee maanden geleden in de achtste finales van een thuisnederlaag tegen Paris-Germain (1-2).

Ajax won vorige week met 1-0 bij Tottenham Hotspur. De beslissende wedstrijd om een plaats in de finale begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

De wekelijkse voetbalpodcast van De Telegraaf staat dit keer natuurlijk in het teken van de cruciale wedstrijd van Ajax in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij bespreken de laatste stand van zaken.