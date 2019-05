Kopzorgen Advocaat richting Ajax

Zo spurtte verdediger Timo Letschert gisteren op de training schreeuwend van de pijn aan zijn schouder naar binnen na een ongelukkige botsing met Jean-Christophe Bahebeck. Letschert is naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek. In zijn tijd bij Sassuolo is Letschert maandenlang uit de roulatie geweest door een schouderblessure.

Advocaat heeft sowieso al Van Overeem, Kramer, Guwara en Emanuelson in de lappenmand zitten. Positief voor hem is dat Emil Bergström weer inzetbaar is na twee maanden blessureleed.