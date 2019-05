Ajax gaat voor 150e treffer in CL

De club ontvangt woensdag Tottenham Hotspur voor de return in de halve eindstrijd van de koningsklasse. Ajax won vorige week met 1-0, met dank aan een goal van Donny van de Beek.

Ajax vierde al 33 doelpunten in alle Europese wedstrijden dit seizoen. Het elftal van trainer Erik ten Hag heeft het clubrecord uit het seizoen 1994-1995 (22 doelpunten) al lang verbeterd.

Dusan Tadic (6 doelpunten, 4 assists) was in het hoofdtoernooi al bij tien treffers betrokken. Alleen Lionel Messi kan dit seizoen nog betere cijfers overleggen (12 doelpunten, 3 assists). Tadic scoorde ook al driemaal in de voorronden van de Champions League.

Nicolás Tagliafico maakte eveneens drie doelpunten. De Argentijnse linksback kreeg ook al zes gele kaarten in het toernooi voor beste clubteams van Europa. In de geschiedenis van de Champions League werd alleen Alessio Tacchinardi van Juventus vaker bestraft. Hij kreeg in het seizoen 2002-2003 negen prenten.