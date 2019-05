Video: Wijnaldum zet Anfield in vuur en vlam

De Rotterdamse middenvelder van Liverpool kwam in de return tegen FC Barcelona in de halve finales direct na rust in het veld. Met doelpunten in de 54e en 56e minuut zorgde Wijnaldum ervoor dat Liverpool de opgelopen schade uit de eerste wedstrijd (3-0) volledig wegwerkte.

De Engelse club was vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen via Divock Origi. Wijnaldum tilde de score met twee treffers naar 3-0. De Rotterdammer tikte eerst een voorzet van Trent Alexander-Arnold achter doelman Marc-André ter Stegen en 2 minuten later passeerde hij de Duitser weer, dit keer met een kopbal.