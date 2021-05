Neemt Roda JC-aanvoerder Kees Luijckx afscheid met ’respectloze en gênante’ wissel?

Luijckx kon amper geloven wat er gebeurde, erkende hij na de wedstrijd. „Natuurlijk. Ik sta hier nu niet met een big smile en dan moet je ook zeggen wat je ervan vindt”, blikte hij na afloop terug.

„Voor mij voelde het heel respectloos aan, zo’n wissel. Het is jammer. Ik had graag zondag nog in die finale gestaan en het team geholpen. Niet dat dat het verschil heeft gemaakt, maar het is gewoon ontzettend balen.”

Luijckx kreeg niet direct uitleg van Streppel over de wissel en moest voor de camera bij ESPN dan ook gissen naar de beweegredenen van zijn trainer. „Ik had een gele kaart, maar ik heb wel vaker een gele kaart gehad in mijn carrière. Als je ervaring hebt, moet je gewoon blijven staan.”

Al met al was het een vreselijk moment voor Luijckx. „Je moet godverdomme je band nog afdoen, ze zingen nog Keesie, bedankt. Dat is gênant. Ik heb mijn ups en downs gehad in mijn carrière, maar je wil gewoon dat het niet gebeurt. Een droom die uiteen spat.”

Luijckx beschikt bij Roda JC over een aflopend contract en weet nog niet wat hij na de zomer gaat doen. „Als je nu in mijn hart kijkt, zeg ik natuurlijk: ’Ik ben er helemaal klaar mee.’ Maar dat ga ik nu niet zeggen. Ik moet nu rustig naar huis gaan en het laten bezinken. Dan gaan we weer verder kijken. Stoppen is altijd een mogelijkheid, maar ik heb maandag alweer een gesprek. Ik ga over mijn toekomst nadenken. Ik ben geen Arjen Robben, niet iedereen hoeft er bovenop te springen. Ik wil plezier in het voetbal houden, dat vind ik het allerbelangrijkste.”