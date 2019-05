Ontketend Liverpool naar Champions League-finale

De Engelse club van Wijnaldum en Virgil van Dijk bereikte vorig jaar ook al de eindstrijd van het belangrijkste Europese bekertoernooi. Toen was Real Madrid echter met 3-1 te sterk. Op 1 juni krijgt Liverpool in Madrid een nieuwe kans, misschien wel tegen Ajax. De Amsterdammers, die dit seizoen al zo vaak verrasten in de Champions League, verdedigen woensdag in de tweede halve finale tegen Tottenham Hotspur een voorsprong van 1-0.

Zonder de niet fitte aanvallers Roberto Firmino (spierblessure) en Mohamed Salah (hersenschudding) leek Liverpool voor een onmogelijke opgave te staan. De ploeg van Klopp had in Camp Nou heel wat kansen laten liggen en moest toen vooral buigen voor de excellerende Lionel Messi. Salah, de Egyptische topschutter van de ’Reds’, nestelde zich dinsdag op de tribune van Anfield in een T-shirt met daarop de tekst ’Never give up’ (geef nooit op). Die boodschap hadden zijn teamgenoten begrepen.

Liverpool begon furieus en dat leverde ook de zo gewenste snelle openingstreffer op, ingeleid door een fout van Jordi Alba. Jordan Henderson stuitte nog op doelman Marc-André ter Stegen, maar in de rebound was Divock Origi wel trefzeker (1-0). Liverpool wist echter niet door te drukken. Het was vooral aan doelman Alisson Becker te danken dat de Engelsen hun voorsprong vasthielden. De Braziliaan hield Barcelona met een paar knappe reddingen van scoren af.

Klopp bracht direct na rust Wijnaldum in het veld voor linksback Andy Robertson en dat bleek een gouden greep. Binnen 10 minuten zorgde de Rotterdammer ervoor dat de ’Reds’ over twee duels weer op gelijke hoogte kwamen. Wijnaldum tikte eerst een voorzet van rechtsback Trent Alexander-Arnold achter Ter Stegen en kopte even later op aangeven van Xherdan Shaqiri de 3-0 binnen. De stunt van Liverpool werd compleet toen Origi in de 79e minuut, uit een slim genomen hoekschop van Alexander-Arnold, helemaal vrij de 4-0 kon inschieten.