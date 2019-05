Uitblinker Wijnaldum: ’Ik was zó kwaad op onze trainer’

„We geloofden vanaf het begin erin dat we deze wedstrijd met 4-0 konden winnen”, zei de zichtbaar geëmotioneerde Georginio Wijnaldum, die de ’Reds’ als invaller met twee doelpunten richting de eindstrijd leidde. „Mensen van buitenaf geloofden niet dat het mogelijk was, maar wij wel.”

Liverpool verloor vorige week in Camp Nou met 3-0. „Toch hadden wij het vertrouwen dat we thuis vier keer konden scoren”, zei Wijnaldum, die aanvankelijk was gepasseerd door trainer Jürgen Klopp. „Ik was heel boos op de manager dat hij me op de bank zette. Toen ik erin kwam, probeerde ik het team te helpen. Ik ben heel blij dat dat gelukt is.”

Wijnaldum kwam direct na rust in het veld en tilde de score binnen 10 minuten met twee doelpunten naar 3-0. In de 79e minuut schoot Divock Origi ook de beslissende 4-0 binnen, ingeleid door een slim genomen hoekschop van Trent Alexander-Arnold. „Ik handelde instinctief”, zei de Engelse rechtsback, die eerst wegliep bij de bal, maar vervolgens toch snel de hoekschop nam toen hij Origi in het zestienmetergebied vrij zag staan. „Ineens zag ik de kans die er lag. Iedereen zal zich dit moment blijven herinneren.”

Dankzij de ongekende comeback staan Wijnaldum en Virgil van Dijk op 1 juni met hun Engelse club weer in de finale van de Champions League. Vorig jaar verloren ze de eindstrijd tegen Real Madrid (1-3).