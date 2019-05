Goalgetter Origi: ’Woorden schieten tekort’

Origi verving de geblesseerde Mo Salah bij Liverpool. Nog geen acht minuten had Origi nodig om zijn waarde te bewijzen: in de rebound van een schot van Shaqiri kon hij na defensief geklungel van Jordi Alba eenvoudig de 1-0 in het doel schuiven. Het was de eerste goal ooit voor de Belg in de Champions League, die zelfs pas de derde Belg in de geschiedenis is die scoort in de halve finales van de Champions League, na Philippe Léonard en Radja Nainggolan.

Invaller Wijnaldum zorgde met twee doelpunten tussendoor voor 2-0 en 3-0 maar dan was het slotakkoord opnieuw voor Origi. Alexander-Arnold verraste de voltallige Catalaanse defensie door een hoekschop héél snel te nemen, Origi stond op de juiste plaats en ramde de 4-0 tegen de netten, zijn tweede van de avond. Vijf minuten voor tijd moest hij geblesseerd naar de kant, maar dat kon het feestje niet meer vergallen.

„Ik heb geen woorden om mijn gevoel te beschrijven”, verklaarde de aanvaller na afloop. „Dit is gewoon onbeschrijfelijk. Woorden schieten me tekort. Dit was een heel speciale wedstrijd, je voelde het in het stadion. We hebben heel hard gevochten, tot het einde. We wilden ons helemaal geven, ook voor de geblesseerden.”