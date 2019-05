Guus Til ligt goed in (Russische) markt

De middenvelder van AZ mag zich in de belangstelling verheugen van de Russische topclubs Spartak Moskou en Zenit Sint-Petersburg, die een bod voorbereiden.

Om Til los te kunnen weken bij AZ, zullen de Russen diep in de buidel moeten tasten, want de Amsterdammer verlengde dit seizoen zijn contract tot de zomer van 2023. Hoe Til, die in meer landen interesse heeft gewekt, tegenover een overstap naar Rusland staat, is niet bekend.