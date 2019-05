Strijdbijl tussen Dumoulin en Nibali begraven

Vincenzo Nibali (r.) moet lijdzaam toezien hoe Tom Dumoulin er in 2017 met de zege in de Giro d’Italia vandoor gaat. Ⓒ AP

BOLOGNA - De vonken spatten er destijds van af tussen Tom Dumoulin en Vincenzo Nibali. De Italiaan was gekrenkt in zijn trots, wetende dat de honderdste Giro d’Italia van 2017 op de kwaliteiten van Nibali was uitgetekend. Er was een parade door geboorteplaats Messina op zijn Corsica, maar drie weken lang stal Dumoulin de show en schreef hij de jubileumeditie op zijn naam. Vanaf zaterdag is de oude krijger (34) uit op revanche, al laat Nibali vanuit startplaats Bologna weten „dat de strijdbijl is begraven. We gaan ons concentreren op de race.”