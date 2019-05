Jonk trots op jonkies bij Ajax

Donny van de Beek (l) en Frenkie de Jong veroverden afgelopen zondag met Ajax de eerste prijs van dit seizoen door de KNVB-beker te winnen. Ⓒ BSR Agency

VOLENDAM - Ajax is nog één horde verwijderd van de Champions League-finale. Die moet vanavond worden genomen. Tottenham Hotspur trekt in de return van de halve finale in de Johan Cruijff ArenA alles uit de kast om de Europese zegetocht van de Amsterdammers te stoppen. Maar het stadion zal vanaf 21.00 uur op zijn grondvesten staan te schudden. Johan Cruijff zou nu al trots zijn geweest. Eén man weet dat zeker. Wim Jonk stond met de voormalige nummer veertien aan de basis van een grote ommekeer.