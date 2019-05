Video: F-Side verwelkomt Tottenham met vuurwerk

De F-side heeft op Twitter een filmpje gezet waarop vuurwerk is te zien en te horen. ’Tottenham welcome to Amsterdam’ luidt de tekst bij de tweet.

Eerder staken Ajaxfans ook al vuurwerk af bij de hotels van Real Madrid en Juventus toen die clubs in Amsterdam waren voor hun wedstrijden tegen Ajax in de Champions League.

Ajax won vorige week met 1-0 bij Tottenham Hotspur. De beslissende wedstrijd om een plaats in de finale begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.