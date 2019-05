Suárez: ’Leken een stel schooljongens’

„Bij de laatste goal stonden we te kijken als een paar schooljongens”, zei de oud-Ajacied. Trent Alexander-Arnold leek weg te lopen bij een hoekschop, draaide zich onverwacht om en gaf de beslissende voorzet. Suárez: „Niemand bij ons lette op. Dat is onvoorstelbaar en onvergeeflijk.”

Alexander-Arnold zei dat de manier waarop hij de doorslaggevende corner nam puur instinct was. De jonge back draaide zich plotseling om toen hij zag dat de verdedigers van Barcelona niet goed georganiseerd stonden en plaatste de bal simpel voor de voeten van Divock Origi. „Ineens zag ik dat zich een kans voordeed en handelde ik op gevoel. Gelukkig zag ’Div’ meteen wat ik van plan was en rondde hij af. Dat zegt ook iets over zijn kwaliteit, dat hij begreep wat ik ging doen”, aldus de Liverpool-verdediger

Suárez:„We zijn bedroefd en voelen de pijn. Evenals vorig jaar worden we uitgeschakeld op een manier die we hadden kunnen voorkomen. We hebben veel om ons af te vragen en over na te denken. De kritiek op ons zal genadeloos zijn en dat hebben we echt aan onszelf te danken. Steeds weer dezelfde fouten maken is iets wat niet mag. Maar we hebben dat wel gedaan.”