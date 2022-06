Oranje-vrouwen nog niet in WK-vorm ondanks zege op Duitsland

De nummer 1 van de wereld keek na een matige eerste helft aanvankelijk tegen een 2-0 achterstand aan, maar hervond zich met twee treffers in het derde kwart. Nadat tien strafcorners niet aan de Nederlandse strafcornerspecialisten waren besteed, ging de elfde er uit een scrimmage via Pien Sanders uiteindelijk wel in: 2-3.

Oranje, dat in Stadion Am Pfeilshof zonder de nog niet geheel fitte routiniers Eva de Goed en Marloes Keetels binnen de lijnen verscheen, startte in de eerste minuten scherp. Het kwam met twee speelsters oog in oog te staan met de Duitse doelvrouwe Julia Sonntag, maar de slordige pass van Freeke Moes was net achter de vrijstaande Laurien Leurink, waardoor de vaart uit de actie was.

Dekkingsfout

Ook de eerste Nederlandse strafcorner leverde gevaar op, aan beide kanten nota bene. Nadat de sleeppush van Frédérique Matla door Pia Maertens knap van de lijn was gehaald, bracht Oranje-goalie Anne Veenendaal in een razendsnelle Duitse counter redding op een backhandschot van Charlotte Stapenhorst.

Een daverende dekkingsfout in de Nederlandse defensie leidde halverwege het eerste kwart vervolgens de Duitse openingstreffer in. Jette Fleschütz, volledig uit het oog verloren door Sabine Plönissen en Sanne Koolen, maakte gebruik van de geboden ruimte en liet de meegeslopen Sara Strauss scoren: 1-0.

Bolle kant

Nadat Oranje uit zes strafcorners niet wist te scoren en optisch een veldoverwicht had, sloeg het gastland in het tweede kwart opnieuw toe. Een harde Duitse pass van Selin Oruz kwam via de stick van gelegenheidscaptain Koolen met een gelukje bij Maertens, die verwoestend met haar backhand uithaalde. Veenendaal leek redding te brengen, maar tikte de bal onrechtmatig met haar bolle kant van de doellijn.

De toegekende strafbal werd simpel benut (2-0) door Sonja Zimmermann, de Duitse aanvoerder die komend seizoen in dienst van Bloemendaal speelt. Een treffer van Leurink werd niet veel later door tussenkomst van de ‘var’ wegens een tik op de stick afgekeurd. Daar viel wat voor te zeggen, hoewel Leurink gewoon feller in het duel was.

Bodycheck

Fel was Felice Albers in de eerste minuut na rust. De pijlsnelle speelster van Amsterdam, één van de weinige Oranje-klanten die al in een WK-vorm steekt, werd met een passje ‘binnendoor’ vrijgespeeld door Xan de Waard. Albers kreeg van Zimmermann alle tijd en ruimte om met haar gevreesde backhand uit te halen: 2-1. Amper een halve minuut later werd Albers met een bodycheck van Amelie Wortmann tegen de vlakte gebeukt. Een kaart bleef uit voor de Duitse middenvelder.

Halverwege het derde kwart leken de gasten op gelijke hoogte te komen nadat een strafcornervariant van Koolen onder Sonntag door rolde. Maertens, weer zij, plukte de bal ternauwernood van de doellijn. Even later werd het alsnog 2-2, nadat Lidewij Welten snel een vrije slag nam, een een-tweetje aanging met Leurink om Sontagg over haar backhand in de luren te leggen. Knappe goal van Welten, haar 92e in dienst van het Nederlands elftal.

Pien Sanders

Oranje heerste in de tweede helft in Hamburg. Zelfs met een ‘mannetje’ minder was de eerste gevaarlijke kans in het vierde laatste kwart voor de ploeg van Jamilon Mülders. Moes, goed spelend, bood Maria Verschoor een dot van een kans. Maar waar de lange hoek van Sonntag open lag, koos Verschoor niet geheel bewust voor de korte hoek.

Uiteindelijk werd de zege nog in de reguliere speeltijd veiliggesteld, uit de elfde strafcorner van Oranje. De variant van Plönissen werd onschadelijk gemaakt, maar een niet al te best schot van Matla werd bij de paal door aangeefster Pien Sanders binnengetikt: 2-3. Desondanks is er tot de start van het WK dat over drie weken begint, nog een hoop werk te verrichten voor Mülders en zijn speelsters.