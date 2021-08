Beachvolleyduo Brouwer/Meeuwsen uitgeschakeld

Het Nederlandse duo had geen geluk met de loting. Anders Berntsen Mol en Christian Sørum gelden als een van de beste beachvolleybalteams van de laatste jaren met onder meer twee Europese titels op zak.

De Noren toonden zich in de eerste set beter dan Brouwer en Meeuwsen die eigenlijk continu achter de feiten aanliepen. In de tweede set was het beeld weinig anders en al snel was er een achterstand. Bij momenten leken de Nederlanders zich terug te knokken, maar steeds opnieuw liep de achterstand weer op naar meerdere punten. Een nederlaag was uiteindelijk onvermijdelijk voor de twee Nederlanders, die in Rio nog brons pakten.

Het duo Brouwer/Meeuwsen was het enige overgebleven Nederlandse koppel in het olympische beachvolleybaltoernooi. Bij de vrouwen zijn de duo's Stam/Schoon en Keizer/Meppelink al uitgeschakeld.

