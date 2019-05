Van Dijk: ’Hopelijk loopt het dit jaar anders’

Dinsdagavond verraste Liverpool misschien wel de hele wereld door een 3-0 achterstand - een week eerder opgelopen in Camp Nou - in eigen huis uit te wissen. Zonder de steunpilaren in de voorhoede, Roberto Firmino en Mohamed Salah waren beide geblesseerd, lukte het The Reds om voor een sensationele stunt te zorgen. Op Anfield werd Barcelona met 4-0 uit de Champions League geknikkerd.

„We hebben de finale bereikt. En volkomen terecht ook”, zegt Virgil van Dijk met een stalen gezicht tegen beIN SPORTS. „Dat lieten we in Barcelona ook al zien. Het verschil met nu is dat wij het achterin dicht hielden, weinig weggaven en zelf prachtige doelpunten maakten.”

Liverpool keerde vorige week terug uit de Catalaanse hoofdstad met een 3-0 nederlaag. Niemand gaf een stuiver voor de kansen van Van Dijk en co., maar de Nederlander geloofde zelf wel in een stunt. „We hadden een beetje geluk nodig, maar we lieten vorige week zien dat we ze goed onder druk konden zetten. We namen veel risico, maar het heeft gewerkt.”

„Zoiets heb ik niet echt eerder meegemaakt. Zeker niet in een halve finale van de Champions League tegen een team met de beste speler van de wereld”, gaat Oranje-captain verder. „Ik wist dat we het konden. Er zit zoveel kwaliteit in de ploeg en je moet niet vergeten dat we in de competitie slechts één keer hebben verloren. In de Champions League een paar keer, maar dat had verschillende redenen.”

Ajax of Tottenham

Van Dijk staat met Georginio Wijnaldum voor het tweede jaar op rij in de finale van het miljardenbal. Vorig seizoen verloren de twee internationals van Real Madrid (3-1). „Het was een geweldige ervaring, maar jammer dat we toen niet met de cup in onze handen stonden. Ik heb er veel van geleerd en hopelijk zal het dit jaar anders lopen.”

Tegen wie Liverpool in de finale staat zal woensdagavond bekend worden als Ajax het in eigen huis opneemt tegen Tottenham. „Het zijn beide goede teams. We gaan het zien”, sluit Van Dijk af.