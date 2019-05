Wijnaldum en Van Dijk scoren zeldzaam hoog cijfer

Wijnaldum vervulde dinsdagavond in de tweede helft tegen FC Barcelona als invaller een hoofdrol. In tien minuten tijd scoorde de voormalig middenvelder van PSV en Feyenoord twee keer en bracht Liverpool daarmee op een 3-0 voorsprong. Daarmee was de eerdere nederlaag in de heenwedstrijd van 0-3 weggepoetst. Naast het hoogste rapportcijfers kreeg hij ook de eretitel ’man van de wedstrijd’. Later velde Divock Origi met eveneens zijn tweede doelpunt van de avond verrassend het vonnis over het Barcelona van Lionel Messi. Ook de aanvaller kreeg een 10.

Van Dijk liet zich opnieuw zien als de grote leider. De international stuurde zijn manschappen aan en gaf in verdedigend opzicht weinig weg. „Wat een leider, wat een man”, schrijft Daily Mirror over Van Dijk. Toch was Barcelona, zeker in de eerste helft, zeker wel af en toe gevaarlijk. Doelman Allison Becker bleek echter onpasseerbaar. Hij kreeg voor zijn belangrijke reddingen uiteindelijk een 9 toebedeeld.

Virgil van Dijk stopt Luis Suarez af. Ⓒ BSR Agency

Naast Wijnaldum, Van Dijk en Origi werd ook aanvoerder Jordan Henderson met een 10 beloond. Alle overige spelers van Liverpool kreeg een 9 achter hun naam. Aan de andere kant ontving bij Barcelona voormalig Liverpool-aanvaller Luis Suarez met een 5 een onvoldoende. Messi moest het doen met een schamele 6.

Liverpool staat voor het tweede opeenvolgende jaar in de eindstrijd van de Champions League. The Reds verloren vorig seizoen in de finale met 1-3 van Real Madrid, dat in deze jaargang in de achtste finales door Ajax werd uitgeschakeld. Ajax kan zich woensdagavond ten koste van Tottenham Hotspur plaatsen voor de felbegeerde eindstrijd. De Amsterdammers verdedigen in de Johan Cruijff ArenA de 1-0 overwinning van de heenwedstrijd in Londen.