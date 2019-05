Garcia-Garcia in beeld als nieuwe trainer FC Twente

Bij FC Twente wordt gedacht aan het doorschuiven van assistent Gonzalo Garcia-Garcia, die dan in een combo met een ervaren assistent-trainer, zeg maar het type-Hennie Spijkerman, zou moeten gaan werken. Garcia-Garcia (35) is door ’td’ Van Leeuwen meegenomen van het Deense Esbjerg, waar de Uruguayaan ook assistent-trainer was, en heeft dit jaar in Spanje zijn diploma als hoofdtrainer gehaald.

Met het ontslag van Pusic maakt FC Twente zijn reputatie als trainerskerkhof waar. Sinds 2011 zijn zes trainers voortijdig opzij geschoven. Co Adriaanse, Steve McClaren (in zijn tweede periode), Alfred Schreuder, René Hake en Gertjan Verbeek gingen Pusic voor. Alleen Michel Jansen, die als gediplomeerde hoofdtrainer een seizoen samenwerkte met de toen nog ongediplomeerde Schreuder, ontsprong de dans.

Helemaal uniek is het ontslag van kampioenstrainer Pusic overigens niet. Paul Krabbe was eenzelfde lot beschoren, nadat hij met FC Zwolle in het seizoen 2001/2002 kampioen van de Eerste Divisie was beschoren.

Ironisch genoeg neemt Pusic vandaag de prijs voor de beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie in ontvangst. De Bosnische Kroaat is in zijn categorie ook genomineerd voor de Rinus Michels Award.