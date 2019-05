’Bij Frenkie de Jong denk ik al snel aan Nouri’

„Met Frenkie de Jong heb ik niet zo gek veel gewerkt, een aantal keren maar. Hij heeft de natuurlijke rust en de durf om elke keer maar weer te dribbelen, zijn ding te blijven doen. Ook al gaat het een aantal malen mis. Het geeft aan dat hij zó comfortabel is in wat hij doet en dat hij geen angst kent, omdat hij vertrouwen heeft in wat hij kan. Dat vind ik om te smullen. En laat hem die fout ook alsjeblieft af en toe maken, want daar wordt hij beter van. Hij kan nog wat meer scoren”, aldus Jonk.

„Of dit het grootste talent is dat ik ooit heb gezien? Dan denk ik al snel aan Abdelhak Nouri. Hij had ook altijd rust aan de bal en deed dingen die anderen niet kunnen. Dat was Appie en het is verschrikkelijk dat je praat over ’was’. Bij de Youth League-wedstrijden zat er mede door hem op een gegeven moment ook drie-, vierduizend man. Het was ontzettend interessant om met Appie te werken en hem bewust te maken wanneer hij wat wel of niet moest doen. Een truc om een truc geloofde ik wel. Dan zei ik: ’Appie, als die verdediger al een keer is gevallen, hoeft hij niet voor de tweede keer te vallen’. Hij kon het soms ook overdrijven, omdat hij zó goed was aan de bal. Hij kon twee kanten op draaien en dat zie je bij Frenkie ook. En De Jong is fysiek sterk geworden, hoor. Als je hem de sprints en tackles ziet maken, is dat indrukwekkend. Hij is een extreem groot talent.”

Ajax is nog één horde verwijderd van de Champions League-finale. Die moet vanavond worden genomen. Tegen Tottenham Hotspur verdedigt de ploeg van coach Erik ten Hag de 1-0 overwinning uit de heenwedstrijd in Londen. Daar zorgde Donny van de Beek een week geleden voor het enige doelpunt. De aftrap is om 21:00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

