Telstar boos op ’Ajax-spijbelaar’: ’Hij moet niet doen alsof wij de schuldige zijn’

Maandag werd bekend dat Telstar het contract met Van der Laan had ontbonden, nadat de speler zich ziek meldde om aanwezig te zijn bij het Champions League-duel in Londen tussen Tottenham Hotspur en Ajax.

Van der Laan zou zelf bij de club hebben aangegeven dat hij spijbelde. „Onzin!”, reageert Telstar tegen het Noorhollands Dagblad. „Hij heeft ons bedonderd. In totaal is hij vier dagen niet op de club geweest”, vertelt technisch directeur Piet Buter. „Op ons verzoek om langs te komen bij de clubarts reageerde hij door te zeggen dat hij een afspraak had bij de huisarts. Een dag later was het excuus dat hij met koorts op bed lag.”

Trainer Mike Snoei wilde Van der Laan opzoeken en toen kwam volgens Buter pas de aap uit de mouw. „Toen gaf hij pas toe dat hij niet ziek was en in Londen zat.”

Het hele voorval omtrent het ontslag van Van der Laan kreeg landelijk veel media-aandacht en daar was de club uit Velzen niet blij mee. „Nu lijkt het alsof hij de held is en Telstar de schlemiel. In de ontbindingsovereenkomst staat dat beide partijen geen uitlatingen zullen doen over elkaar. Daar houdt hij zich nu niet aan”, aldus Buter, die er vooralsnog niet aan denkt om een advocaat in te huren. „Nee, het is en blijft een kwajongensstreek. Maar hij moet het niet doen voorkomen alsof het de schuld is van Telstar. Dan gaan we er werk van maken en volgen er sancties.”