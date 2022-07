Twente naar Luxemburg of Servië, AZ treft bij winst Dundee United

Racing FC Union won vorig jaar de Luxemburgse beker door Dudelange in de finale met 3-2 te verslaan. De club eindigde in de competitie als zevende. FK Cukaricki eindigde als derde in Servië, achter kampioen Rode Ster Belgrado en nummer 2 Partizan Belgrado. De mogelijke tegenstander van AZ, Dundee United, werd afgelopen seizoen vierde in Schotland.

AZ speelt in de tweede voorronde eerst nog tegen FK Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina. De wedstrijd in Alkmaar wordt donderdag gespeeld, de return is een week later. AZ is als winnaar van de play-offs in de tweede voorronde ingestroomd, FC Twente begint als nummer 4 van de Eredivisie een ronde later.

De heenwedstrijden in de derde voorronde staan gepland voor 4 augustus en de returns een week daarna. De play-offs zijn op 18 en 25 augustus, waarna begin september de groepsfase van start gaat. De finale van het toernooi wordt op 7 juni 2023 gespeeld in Praag.

