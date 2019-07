Kruijswijk: ’Normaal rijd ik een goede tijdrit’

Dat bevestigde Steven Kruijswijk, ook tegenover de NOS. „ Het parcours was voor een grote kopgroep die weg zou blijven. Het was moeilijk om iets te proberen met een ploeg als Ineos die alles controleert.”

Het was dus vooral bijblijven voor de klassementsrenner van Jumbo-Visma. „Er komen betere dagen gaan om iets te proberen”, zegt Kruijswijk. „Tijdens zo’n etappe probeer je al aan je herstel te werken. Morgen (vrijdag, red.) moet ik het zelf doen. Normaal rijd ik goede tijdrit in de grote ronden. Als je kijkt naar de Dauphiné is er een zelfde type parcours met op en af. Met de ploeg heb ik er hard aan gewerkt en ik kijk ernaar uit om iets neer te zetten ten opzichte van de rest.”

Na twaalf etappes is de Nederlander terug te vinden op de vierde positie in het algemeen klassement. Julian Alaphilippe rijdt nog altijd in het geel, gevolgd door de twee kopmannen van Team Ineos: Geraint Thomas en Egan Bernal. Ten opzichte van de Ineos-renners moet Kruijswijk respectievelijk vijftien en elf seconden toegeven.

De tijdrit van zaterdag is 27.2 kilometer lang en start en finisht in Pau.

