Willem II straft ’aanvoerder’ Peters

Die beslissing is maandag, een dag na de bekerfinale tegen Ajax (4-0 verlies), genomen en aan Peters meegedeeld.

De 32-jarige Peters uitte in de media zijn onvrede over het feit dat hij naar de kant werd gehaald. Volgens de verdediger gaf trainer Adrie Koster de ploeg niet het juiste signaal door zijn captain te wisselen. „Mijn rol is om jongens te stimuleren. Als wij op een dood punt zitten, ben ik een van de voortrekkers om ons daar overheen te trekken. Als ik die kans had gekregen, was het misschien beter afgelopen dan nu”, zei Peters onder meer.

„Dat Jordens teleurgesteld was over zijn wissel is goed te begrijpen”, aldus Koster. „De wijze waarop hij zijn onvrede uitte, kunnen we echter niet accepteren. Om die reden draagt hij voorlopig niet de band.”

Peters heeft spijt van zijn woorden en heeft zijn excuses gemaakt. „In de emotie van de finale heb ik mijn teleurstelling over mijn wissel de vrije loop gelaten. Ik had me op dat moment moeten beheersen”, stelt Peters op de website van de Tilburgers.

Willem II speelt zondag nog thuis tegen FC Emmen en woensdag uit tegen ADO Den Haag. De club staat achtste en strijdt nog om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.