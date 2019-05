Beitske Visser (r) Ⓒ REUTERS

HOCKENHEIM - Beitske Visser (24) vertegenwoordigt Nederland in de Formule W, het eerste dameskampioenschap in de autosport. Het doel is een vrouw naar de Formule 1 te krijgen. Visser heeft voor zichzelf een meer bescheiden sportieve toekomst in gedachten.