Horner houdt vertrouwen in Gasly: ’Hij komt er wel bovenop’

Gasly kent een matige seizoensstart, maar liet zich bij de laatste Grand Prix, in Baku, van zijn betere kant zien, vond Red Bull-baas Christian Horner. Gasly vond zelf ook dat hij een doorbraak had gemaakt in Azerbeidzjan, maar stond wegens pech toch met lege handen.

„Hij komt er wel bovenop. Hij heeft de steun van het team en werkt samen met een goede engineer”, vertelt Horner aan Motorsport.com. „Het heeft gewoon tijd nodig. En naast zich heeft Gasly een van de beste referentiekaders”, doelt Horner op Max Verstappen.

De Fransman is het er zelf overigens niet mee eens dat hij veel tijd nodig heeft om te wennen als hij in een nieuwe klasse of wagen stapt. „Het hangt af van de auto”, verklaart Gasly. „Ik weet dat ik een agressieve coureur ben die veel snelheid meeneemt en de auto echt laat werken.” Alleen werkt het niet altijd voor Gasly. „Daar moeten we iets op vinden”, zegt hij. „Ik kan het goed doen. Ik moet mijn rijstijl aanpassen en er één vinden die beter bij de auto past.”