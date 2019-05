Bertens geeft masterclass

Anastasija Sevastova is de nummer dertien van de wereld, maar de lepe Letse had woensdagmiddag geen antwoord op het sterke spel van Bertens, die vooral met haar dropshots punt na punt binnensleepte. Uiteindelijk zegevierde de beste tennisster van Nederland met 6-1 en 6-2 over Sevastova, die het huilen bij tijd en wijle nader stond dan het lachen.

Derde onderlinge duel

Beide speelsters stonden voor de derde keer in hun loopbaan tegenover elkaar. De vorige twee duels tussen het tweetal werden ook op het gravel van Madrid afgewerkt. In 2017 won de Letse in twee sets. Vorig jaar bleek Bertens een stuk beter en haalde ze uiteindelijk de finale.

Bertens schoot op Baan 3 uit de startblokken. In een mum van tijd had de nummer zeven van de wereld een dubbele break voorsprong. Haar variatie en zware spinballen vanaf de baseline waren Sevastova veel te machtig. In 22 minuten tijd had ze de eerste set te pakken. Op haar eigen service hoefde Bertens maar drie puntjes in te leveren.

Ook in de tweede set hield Bertens haar opponente in een ijzeren greep. Met een break liep ze direct uit naar een 3-0 voorsprong. Vervolgens harkte Sevastova met alle moeite van de wereld nog een game binnen, maar er een echte wedstrijd van maken zat er geen moment in voor de 29-jarige tennisster. Op het tweede wedstrijdpunt was het raak. Binnen een uur had Bertens de buit binnen.

Nieuwe clash met Kvitova?

In de kwartfinales zou Bertens zomaar eens een herhaling kunnen wachten van de finale van vorig jaar. Toen ging ze in een prachtige wedstrijd onderuit tegen Petra Kvitova. De Tsjechische moet woensdagavond winnen van Carolina Garcia om de laatste acht te bereiken.

In onderlinge ontmoetingen staat Bertens met 3-2 achter tegen Kvitova. Tegen Garcia verloor de geboren Wateringse in vier onderlinge duels nog nooit een set.