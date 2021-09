Sport kort: Dylan Groenewegen komt net tekort in Vlaanderen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Philipsen klopt Groenewegen in Kampioenschap van Vlaanderen

17.57 uur: Jasper Philipsen heeft de 105e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix troefde in de Koolskamp Koers, zoals de wedstrijd ook heet, na 195 kilometer Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma af. Martin Laas uit Estland werd derde.

Voor Philipsen is het de zesde zege van het seizoen. Hij won eerder de Scheldeprijs, twee etappes in de Ronde van Turkije en twee ritten in de Ronde van Spanje. De 23-jarige Belg passeerde de Italiaan Matteo Moschetti die de sprint vroeg had ingezet en bleef in de laatste meters Groenewegen nog net voor.

Amazone Van Liere wint GP dressuur in Aken

17.19 uur: Amazone Dinja van Liere heeft in Aken de Grand Prix in de dressuur gewonnen, tevens het eerste onderdeel van de landenwedstrijd. Met de negenjarige hengst Hermès kwam ze tot een score van 78.022 procent, een persoonlijk record. Van Liere was met de tiende plaats onlangs ook al de beste Nederlandse op het Europees kampioenschap in Hagen.

De amazone start deze week voor eerst (bij de senioren) op het CHIO van Aken, een van ’s werelds meest aansprekende wedstrijden in de hippische sport. „Dat ik win is een droom die uitkomt”, was haar eerste reactie. Ze liet zelfs veelvoudig olympische kampioene Isabell Werth achter zich. Het Engelse jurylid Andrew Gardner gaf het duo bijna 80 procent, waarmee ze haast de magische grens in de Grand Prix haalde.

Van Liere: „Ik ben super blij met dit resultaat. Rotterdam begin juli was mijn laatste wedstrijd met Hermès. Bij hem vind ik het altijd toch nog wat spannender dan met de merrie Haute Couture, omdat er toch altijd nog wat meer verwachtingen zijn. Vorige week op het EK was Hans Peter Minderhoud erbij in het team en toen voelde ik minder druk. Misschien dat ik hier in Aken meer druk voelde omdat ik me nu nummer 1 van het team voel. Maar ik word juist beter als er meer druk op staat.”

Na het eerste onderdeel van de landenwedstrijd staat Nederland voorlopig derde, achter Duitsland en Groot-Brittannië. Na een drukke zomer met zowel de Olympische Spelen als het Europees kampioenschap zijn niet alle landen in hun sterkste samenstelling aanwezig in de Duitse stad.

Aanvaller Bergwijn vraagteken bij Tottenham Hotspur

16.46 uur: Het is twijfelachtig of Steven Bergwijn zondag met Tottenham Hotspur kan meedoen in de topwedstrijd in de Premier League tegen Chelsea. Vermoedelijk is de Nederlandse international nog niet voldoende hersteld van een enkelblessure, die hij donderdag in het Europese duel met Stade Rennes (2-2) opliep. Bergwijn verliet al na een half uur het veld in Frankrijk.

Lucas Moura viel in de wedstrijd in de groepsfase van de Conference League ook geblesseerd uit en hij heeft waarschijnlijk eveneens wat langer rust nodig. Daarnaast zijn aanvaller Son Heung-min en de verdedigers Eric Dier en Ryan Sessegnon zeker niet inzetbaar. Japhet Tanganga ontbreekt wegens een schorsing.

Volgens trainer Nuno Espirito Santo is er sprake van een medische crisis bij de Spurs. „Het is pijnlijk om te zien dat er zoveel spelers niet beschikbaar zijn. Zeer vervelend. De medische staf doet er alles aan, maar het zijn zware tijden voor ons.”

Tottenham leed het afgelopen weekeinde na drie overwinningen de eerste nederlaag in de Premier League, tegen Crystal Palace.

Optie in contract Jayden Oosterwolde gelicht

16.39 uur: Jayden Oosterwolde heeft vrijdagmiddag een nieuw contract getekend bij FC Twente. De nieuwe verbintenis met de 20-jarige verdediger loopt tot medio 2024.

Jayden Oosterwolde tekende vorig zomer een contract tot 2023 met een optie voor nog een seizoen, deze optie is nu door FC Twente gelicht.

„Dit nieuwe contract geeft mij een trots gevoel”, vertelt Jayden Oosterwolde. „Vorig jaar kwam ik nieuw bij de groep en was mijn doel om zo veel mogelijk minuten te maken, dat heeft uiteindelijk geleid tot een basisplek. Ik wil een stabiele speler worden en elke wedstrijd stappen zetten. Dat ik in beeld ben bij Jong Oranje maakt ook me trots, helaas kon ik er vorige keer niet bij zijn, hopelijk binnenkort wel.”

Juventus draait financieel slechtste jaar ooit

16.37 uur: De Italiaanse voetbalclub Juventus is financieel zwaar getroffen door de coronapandemie en lockdownmaatregelen. Het nettoverlies in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met juni, is meer dan verdubbeld tot bijna 210 miljoen euro. Dat is voor de club uit Turijn het grootste jaarverlies ooit.

Net als andere voetbalclubs zag Juventus zich gedwongen om tal van wedstrijden in lege stadions te spelen. Daardoor konden er geen tickets worden verkocht en liepen de inkomsten stevig terug. Tegelijkertijd had de club wel te maken met extra kosten. Sportief gezien ging het ook niet als gewenst. Het lukte weer niet om ver te komen in de Champions League en in de Italiaanse competitie moest de de club van Oranje-international Matthijs de Ligt genoegen nemen met de vierde plaats.

Juventus denkt in het nieuwe boekjaar financieel nog veel hinder te ondervinden van de virusuitbraak. De Italianen rekenen opnieuw op een „aanzienlijk verlies.” Het ziet er naar uit dat het financiële plaatje er pas vanaf volgend seizoen weer echt beter uitziet.

Juventus is niet de enige topclub die door een moeilijke periode gaat. Manchester United, dat vorige maand Cristiano Ronaldo overnam van Juventus, meldde vrijdag eveneens een fors jaarverlies. Omgerekend ging het in Manchester om ruim 100 miljoen euro. De Engelse club zag als gevolg van de coronacrisis niet alleen de inkomsten op en rond wedstrijddagen wegvallen. Ook de commerciële inkomsten werden door de crisis geraakt. De grootste tegenvaller was de hogere uitgave aan belastingen.

Blessure houdt Griekse tennisser Tsitsipas uit Daviscup

16.03 uur: Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich afgemeld voor het duel van Griekenland in de Daviscup met Litouwen. De nummer 3 van de wereldranglijst kan in Heraklion niet spelen door een blessure aan zijn linkervoet.

„Dat vind ik jammer, want ik wilde het beste van mezelf geven”, zei Tsitsipas. De Griek kwam niet meer in actie sinds zijn nederlaag in de derde ronde van de US Open tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Geen koersen Memorial Rik van Steenbergen en Sluitingsprijs

15.53 uur: De eendaagse wielerwedstrijden Memorial Rik Van Steenbergen en de Sluitingsprijs Putte-Kapellen gaan dit jaar opnieuw niet door. Volgens de organisatoren van beide koersen is het in de huidige omstandigheden niet mogelijk deze wedstrijden te laten doorgaan.

De Memorial Rik Van Steenbergen stond voor 10 oktober op het programma, de Sluitingsprijs twee dagen later. Vorig jaar gingen beide koersen ook niet door. De Memorial Rik van Steenbergen werd in 2019 gewonnen door de Belg Dries De Bondt. De Sluitingsprijs werd in de laatste editie in 2019 een prooi voor Piotr Havik.

„Wij hopen er volgend jaar echter weer te staan met beide koersen, als de omstandigheden het toelaten”, zegt organisator Ben Simons. „Wij willen van beide koersen een volksfeest maken en dat ook zo houden. In de huidige condities kon dat niet. Bovendien trekt de Sluitingsprijs over de grens en de regels in Nederland zijn nog anders dan in België. Dat maakte het er allemaal niet gemakkelijker op.”

Golfer Besseling al na twee dagen klaar op Dutch Open

15.06 uur: Voor golfer Wil Besseling zit het Dutch Open in Cromvoirt er al na twee dagen op. De 35-jarige Besseling, die twee jaar geleden zevende werd en daarmee de beste Nederlander was, kende met een ronde van +3 wederom een teleurstellende dag en mist de cut.

Besseling begon het toernooi op golfbaan Bernardus met een score van 2 slagen boven het baangemiddelde. Hij wist zich op de tweede dag niet te verbeteren en kwam tot vijf bogeys en slechts twee birdies.

Daan Huizing (30) kende een goede dag en ging rond in een score van 68, 4 slagen onder par. Huizing kwam tot zes birdies en hoefde maar twee bogeys te noteren. Hij was het toernooi begonnen met een score van -1.

Het Dutch Open, dat voor het eerst in Cromvoirt plaatsvindt, duurt tot en met zondag.

Duitser Kuntz wordt nieuwe bondscoach van Turkije

14.22 uur: De Duitser Stefan Kuntz staat op het punt om bondscoach te worden van Turkije. De 58-jarige Kuntz heeft van de Duitse voetbalbond toestemming gekregen om over te stappen. Zijn contract is in onderling overleg ontbonden. Kuntz was coach van Jong Duitsland.

De 25-voudig international van de ’Mannschaft’, die zelf voor de Turkse topclub Besiktas speelde, gaat Senol Günes opvolgen als bondscoach van Turkije. Günes moest vertrekken na de zware nederlaag in de WK-kwalificatie tegen het Nederlands elftal (6-1). De Turken raakten daardoor de eerste plaats in groep G kwijt aan Oranje, dat nu 2 punten meer heeft. Begin dit jaar was de ploeg van Günes in Istanbul nog met 4-2 te sterk voor Oranje, dat toen onder leiding stond van Frank de Boer.

Na het teleurstellend verlopen EK, waar Turkije in de groep alle wedstrijden verloor, en de zware nederlaag in Amsterdam besloot de Turkse bond om in te grijpen. Günes werd vorige week ontslagen.

Onder leiding van Kuntz werd Duitsland afgelopen zomer voor de tweede keer kampioen op het EK voor spelers onder 21 jaar. In de halve finales hadden de Duitsers met 2-1 gewonnen van Jong Oranje.

Hockeybondscoach Annan formeert groep met ’potentials’

13.43 uur: Bondscoach Alyson Annan van de Nederlandse hockeysters heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen in de Pro League een trainingsgroep samengesteld van ’potentials’, oftewel speelsters die de potentiële kwaliteiten hebben om in de selectie van Oranje te kunnen spelen. De hockeysters die deze zomer goud wonnen op de Olympische Spelen van Tokio hebben nog vrijaf gekregen.

Het is de bedoeling dat de groep met ’potentials’ twee keer per week onder leiding van Annan en haar staf gaat trainen. „De speelsters in de trainingsgroep krijgen de kans te laten zien of zij kunnen aansluiten bij de selectie”, aldus de hockeybond.

Onder anderen Ilse Kappelle (Amsterdam), Stella van Gils (Pinoké) en Maartje Krekelaar (Den Bosch) maken deel uit van de trainingsgroep. Zij speelden wel al voor Oranje.

Het is is nog niet bekend waar en wanneer Oranje voor het eerst in actie komt in de Pro League. Voorafgaand aan het eerste duel maakt Annan haar wedstrijdselectie bekend.

Marathon van Tokio gaat dit jaar niet door

11.11 uur: De marathon van Tokio gaat dit jaar niet door. In de Japanse hoofdstad is nog steeds de noodtoestand van kracht. De marathon was al verschoven van 7 maart naar 17 oktober, maar de organisatie heeft besloten om het evenement in 2021 te schrappen en door te schuiven naar 6 maart 2022.

De marathon van Tokio behoort tot de zes grootste ter wereld. Samen met Boston, Londen, Berlijn, Chicago en New York vormt Tokio de World Marathon Majors.

Begin vorig jaar, toen het coronavirus zich over de wereld begon te verspreiden, ging de marathon van Tokio wel door, maar in afgeslankte vorm met alleen bijna tweehonderd elitelopers. Normaal gesproken doen zo’n 40.000 atleten mee.

Tijdens de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio werd de marathon ook niet gehouden in de hoofdstad. Vanwege de warmte in de gaststad van de Spelen werd de klassieker over 42,195 kilometer in het noordelijk gelegen Sapporo gelopen. De Nederlander Abdi Nageeye pakte daar verrassend zilver.

Martin (36) in gesprek met Jumbo-Visma over nieuw contract

10.42 uur: Wielrenner Tony Martin is met Jumbo-Visma in gesprek over een nieuwe verbintenis, zo maakte de 36-jarige Duitser voorafgaand aan het WK bekend. De tijdritspecialist heeft een contract tot het einde van volgend jaar.

Volgens Martin is het wisselen van ploeg „absoluut niet” denkbaar. „Ik ben in gesprek met het team over hoe lang we willen samenwerken. Ik heb alle opties in mijn hoofd zitten en moet er nog eens goed over nadenken”, aldus Martin, die in 2021 veel pech had met valpartijen. „Op 36-jarige leeftijd begin je na te denken over hoe lang je nog mee kunt.”

Martin is viervoudig wereldkampioen tijdrijden: 2011, 2012, 2013 en 2016. Hij kwam in 2019 in dienst bij Jumbo-Visma. Daarvoor reed hij voor Team Katusha Alpecin.

Op het komende WK in België doet Martin mee aan de individuele tijdrit en de gemengde ploegentijdrit.

Hockeyers Australië en Nieuw-Zeeland niet in Pro League

10.24 uur: De nationale teams van Australië en Nieuw-Zeeland doen komend seizoen niet mee aan de Hockey Pro League. De bonden van beide landen hebben de ploegen teruggetrokken naar aanleiding van de reisbeperkingen en geldende restricties in verband met het coronavirus. Voor Australië en Nieuw-Zeeland is onder meer een quarantaineplicht van kracht.

De Pro League gaat volgende maand van start. Het was de bedoeling dat er negen landen zouden deelnemen.

De Australische mannen wonnen in 2019 de eerste editie van de Pro League. Afgelopen seizoen werden ze tweede, achter België. Op de Olympische Spelen in Tokio moest Australië ook genoegen nemen met zilver, achter de Belgen.

De eerste twee edities van de Pro League voor vrouwen werden gewonnen door Oranje. Het afgelopen seizoen werd vroegtijdig beëindigd wegens het coronavirus.

Twee talenten voor Jumbo-Visma Women

10.21 uur: De Duitse Linda Riedmann en de Zwitserse Noemi Rüegg komen in 2022 de selectie van Team Jumbo-Visma Women versterken. De jonge talenten tekenen beiden voor twee jaar bij de Nederlandse formatie.

De 18-jarige Riedmann, kersvers Europees kampioene bij de junioren, kijkt uit naar de overstap. „Het voelt als een geweldige kans om mezelf te ontwikkelen en te leren van ervaren rensters. De stap naar de eliteklasse is een grote stap, maar ik heb er vertrouwen in dat dit team mij daar op de juiste manier in kan begeleiden. Mijn recente overwinning op het EK heeft mij extra vertrouwen gegeven voor volgend seizoen.”

De 20-jarige Rüegg is afkomstig uit het veldrijden. Dit seizoen reed ze op de weg tussen de elite vrouwen naar het podium tijdens het Zwitsers nationaal kampioenschap en won ze het jongerenklassement in Setmana Ciclista Valenciana. „Het is een droom die uitkomt om bij deze ploeg te gaan rijden. Ik kan er nog zoveel leren op het gebied van wedstrijdvoorbereiding, tactiek, voeding en materiaal.”

Zwemster Jack kan terugkeren na afwijzen verlenging schorsing

08.36 uur: De Australische zwemster Shayna Jack kan terugkeren in wedstrijdverband. Het internationaal sporttribunaal CAS heeft een beroep afgewezen om haar schorsing van twee jaar te verlengen tot vier jaar.

De 22-jarige Jack testte in de zomer van 2019 bij een controle buiten de wedstrijden om positief op het verboden ligandrol. Hoewel Jack ontkende het middel bewust te hebben genomen, legde de Australische antidopingautoriteit haar een schorsing van vier jaar op. Jack stapte naar het CAS om haar schorsing aan te vechten en met succes.. Het sporttribunaal achtte het aannemelijk dat Jack het verboden middel niet opzettelijk tot zich had genomen en halveerde de schorsing.

Sports Integrity Australia (SIA) en wereldantidopingagentschap WADA waren het niet eens met de halvering van de schorsing en gingen in beroep, maar het CAS oordeelde dat Jack weer in actie mag komen.

Jack pakte bij de WK van 2017 twee zilveren en twee bronzen medailles op de estafettenummers. Ze trok zich twee jaar geleden terug voor de WK in Zuid-Korea, officieel vanwege persoonlijke redenen. Later bleek dat ze positief had getest.