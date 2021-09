Sport kort: vrouwenploeg Jumbo-Visma trekt Europees kampioene bij de junioren aan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockeyers Australië en Nieuw-Zeeland niet in Pro League

10.24 uur: De nationale teams van Australië en Nieuw-Zeeland doen komend seizoen niet mee aan de Hockey Pro League. De bonden van beide landen hebben de ploegen teruggetrokken naar aanleiding van de reisbeperkingen en geldende restricties in verband met het coronavirus. Voor Australië en Nieuw-Zeeland is onder meer een quarantaineplicht van kracht.

De Pro League gaat volgende maand van start. Het was de bedoeling dat er negen landen zouden deelnemen.

De Australische mannen wonnen in 2019 de eerste editie van de Pro League. Afgelopen seizoen werden ze tweede, achter België. Op de Olympische Spelen in Tokio moest Australië ook genoegen nemen met zilver, achter de Belgen.

De eerste twee edities van de Pro League voor vrouwen werden gewonnen door Oranje. Het afgelopen seizoen werd vroegtijdig beëindigd wegens het coronavirus.

Twee talenten voor Jumbo-Visma Women

10.21 uur: De Duitse Linda Riedmann en de Zwitserse Noemi Rüegg komen in 2022 de selectie van Team Jumbo-Visma Women versterken. De jonge talenten tekenen beiden voor twee jaar bij de Nederlandse formatie.

De 18-jarige Riedmann, kersvers Europees kampioene bij de junioren, kijkt uit naar de overstap. „Het voelt als een geweldige kans om mezelf te ontwikkelen en te leren van ervaren rensters. De stap naar de eliteklasse is een grote stap, maar ik heb er vertrouwen in dat dit team mij daar op de juiste manier in kan begeleiden. Mijn recente overwinning op het EK heeft mij extra vertrouwen gegeven voor volgend seizoen.”

De 20-jarige Rüegg is afkomstig uit het veldrijden. Dit seizoen reed ze op de weg tussen de elite vrouwen naar het podium tijdens het Zwitsers nationaal kampioenschap en won ze het jongerenklassement in Setmana Ciclista Valenciana. „Het is een droom die uitkomt om bij deze ploeg te gaan rijden. Ik kan er nog zoveel leren op het gebied van wedstrijdvoorbereiding, tactiek, voeding en materiaal.”

Zwemster Jack kan terugkeren na afwijzen verlenging schorsing

08.36 uur: De Australische zwemster Shayna Jack kan terugkeren in wedstrijdverband. Het internationaal sporttribunaal CAS heeft een beroep afgewezen om haar schorsing van twee jaar te verlengen tot vier jaar.

De 22-jarige Jack testte in de zomer van 2019 bij een controle buiten de wedstrijden om positief op het verboden ligandrol. Hoewel Jack ontkende het middel bewust te hebben genomen, legde de Australische antidopingautoriteit haar een schorsing van vier jaar op. Jack stapte naar het CAS om haar schorsing aan te vechten en met succes.. Het sporttribunaal achtte het aannemelijk dat Jack het verboden middel niet opzettelijk tot zich had genomen en halveerde de schorsing.

Sports Integrity Australia (SIA) en wereldantidopingagentschap WADA waren het niet eens met de halvering van de schorsing en gingen in beroep, maar het CAS oordeelde dat Jack weer in actie mag komen.

Jack pakte bij de WK van 2017 twee zilveren en twee bronzen medailles op de estafettenummers. Ze trok zich twee jaar geleden terug voor de WK in Zuid-Korea, officieel vanwege persoonlijke redenen. Later bleek dat ze positief had getest.