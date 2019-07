De Jong krijgt groots onthaal bij Barça in Camp Nou

De supporters van de Catalaanse topclub kunnen de presentatie van de van Ajax overgekomen middenvelder bijwonen. De Jong zal vroeg in de avond het gras van Camp Nou betreden.

Voordat de Oranje-international zich laat zien aan de fans, ondertekent hij in aanwezigheid van voorzitter Josep Maria Bartomeu zijn contract. De middenvelder bereikte in januari al een akkoord over een vijfjarige verbintenis met Barça. Ajax ontvangt een bedrag van 75 miljoen euro, dat door allerlei bonussen kan oplopen tot maximaal 86 miljoen euro.

Barcelona zal de presentatie van de 22-jarige De Jong live uitzenden op het eigen televisiekanaal en online. De club zette op de website al een kort filmpje waarin De Jong wordt gepresenteerd als ’de nieuwste artiest uit de Hollandse school’, de opvolger van Johan Cruijff en Ronald Koeman.