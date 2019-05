Marko: ’Verstappen als enige vlekkeloos’

„Hamilton, Bottas, Vettel en Leclerc hebben allemaal hun ups en downs gehad. Alleen Max is tot nu toe vlekkeloos. Hij heeft altijd het maximale uit de auto gehaald, en soms zelfs meer”, aldus de inmiddels 76-jarige Oostenrijker tegenover Auto Bild.

Marko heeft dit jaar al vaker gerept over Grand Prix-overwinningen en zelfs wereldtitelkansen voor Verstappen. In de eerste vier races van het seizoen bleek Red Bull echter niet in staat om voor een overwinning te vechten. „Max is absoluut klaar voor de titel. In Barcelona zullen wij moeten bewijzen dat wij dat ook zijn”, doelt Marko op de updates van komend weekeinde voor Verstappens bolide, de RB15.