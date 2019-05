Van Gerwen staat voor grote uitdaging

Dat is overigens - los van het mislopen van een bonus - nog geen ramp. Van Gerwen kwalificeert zich normaal gesproken voor de play-offs, waarin de beste vier darters strijden om de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden. De nummer één van de wereld won de Premier League al vier keer, waaronder de laatste drie edties.

Van Gerwen moest vorige week, nadat hij in Manchester voor de tweede keer van Daryl Gurney verloor, de koppositie afstaan aan Cross. Zijn Britse concurrent won wel van Michael Smith en staat met nog twee speelronden te gaan één punt los van de Nederlander. Met de vorm van Mighty Mike zit het overigens wel goed, aangezien hij afgelopen weekeinde nog de Austrian Darts Open op zijn naam schreef.

„Ik maakte afgelopen week tegen Daryl te veel fouten”, keek Van Gerwen terug. „Maar in het weekeinde speelde ik goed en die lijn wil ik nu doortrekken.” De 30-jarige Brabander moet donderdagavond in Sheffield zien af te rekenen met Peter Wright. „Ik moet goed spelen, want Peter heeft niets te verliezen en kan gevaarlijk zijn. Ik wil een prima optreden neerzetten, om uiteindelijk met een goede vorm de play-offs binnen te stappen.” Het slotstuk staat gepland voor donderdag 23 mei in de O2 Arena in Londen.

Cross is klaar voor de laatste twee partijen, waarvan de eerste opponent in Sheffield de Oostenrijker Mensur Suljovic is. „We dromen er allemaal van om de Premier League te winnen”, aldus de Brit.

Programma 15e speelronde

Michael Smith - James Wade

Mensur Suljovic - Rob Cross

Daryl Gurney - Gerwyn Price

Michael van Gerwen - Peter Wright