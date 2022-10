Cocu debuteert bij Vitesse met nederlaag tegen FC Twente

De Arnhemmers gingen met 3-0 onderuit bij FC Twente, dat door de zege op 16 punten komt. Vitesse blijft staan op 5 punten. Joshua Brenet schoot de ploeg van trainer Ron Jans in de eerste helft aan de leiding. Virgil Misidjan verdubbelde in de tweede helft de voorsprong. In blessuretijd maakte Gijs Smal de 3-0.

De 51-jarige Cocu werd maandag aangekondigd als opvolger van de naar Bochum vertrokken trainer Thomas Letsch. Cocu speelde tussen 1990 en 1995 voor de Arnhemmers. Hij leidde PSV als trainer tussen 2013 en 2018 naar drie landstitels.

Een wijziging

Na een korte trainingsweek stuurde Cocu vrijwel hetzelfde elftal het veld in als in het laatste duel van de Arnhemmers met FC Volendam. Alleen Million Manhoef kreeg de voorkeur boven Gabriel Vidovic. Vitesse kwam al snel onder druk in Enschede. Robin Pröpper moest behandeld worden aan een hoofdwond nadat hij in botsing was gekomen met Matus Bero, maar de Twente-aanvoerder kon verder.

Brenet

Cerny stuurde in de 37e minuut Brenet de diepte in en die faalde niet oog in oog met doelman Kjell Scherpen. Ook in de tweede helft hield Twente het initiatief. Dat leverde kansen op voor Ricky van Wolfswinkel. Misidjan maakte een kwartier voor tijd na goed wegkappen de tweede door rechts binnen te schieten. Smal liet het publiek in Enschede in de extra tijd nog eens juichen.