Britse pers smult van Liverpool

In de Engelse media waren ze dan ook lyrisch over de ’remontada’ van Liverpool. Vooral het woord „mirakel” was populair. Het werd gebruikt op de voorpagina’s van onder andere The Times, Daily Telegraph, Daily Mail, Daily Mirror, A Bola en La Repubblica.

The Guardian koos voor „buitenaards.” En schreef: „Dit was een staaltje wilskracht dat ons de adem ontnam. Na 79 minuten was het beste team uit de moderne tijd verworden tot een groepje verveelde en stuntelende toeschouwers in gele shirts.”

Wind van voren

In Spanje en Catalonië was er, uiteraard, een heel ander geluid te horen. Barcelona kreeg de wind van voren nadat het een bonus van drie doelpunten uit handen gaf na een zwakke partij.

De krant Sport was er voor de wedstrijd op Anfield nog vrij zeker van dat Messi en co de finale zouden halen. Ze kopten „Nog 9 wedstrijden voor de treble” en zonden een video uit waarin trots gezegd werd dat er nog maar één stap te nemen is voor Barça om de Champions League te winnen.

’Grootste afgang in geschiedenis’

De teleurstelling was nadien dus enorm. Sport pakte dan maar uit met een zware voorpagina met daarop de niets verhullende titel: „De grootste afgang in de geschiedenis.”

De krant deelde dan ook weinig punten uit aan de spelers van de Blaugrana. Doelman Marc-André Ter Stegen en de hele verdediging kreeg een 3, net als Luis Suarez. Lionel Messi en Arturo Vidal kwamen er nog oké vanaf met een 5, maar dat was niet het geval voor Ivan Rakitic en Philippe Coutinho. Die kregen allebei een dikke 0.

Rakitic: „Liet grote gaten in het middenveld waarvan Liverpool profiteerde.” Coutinho: „Alsof hij er niet was. Ook de eerste wissel van de wedstrijd.”

Schaamrood

Ook in de andere Spaanse kranten werd de kritiek op Barcelona niet gespaard. „Een historisch fiasco” kopte Marca. „Schaamrood op de wangen”, klonk het bij Mundo Deportivo. „Anfield heeft Barcelona platgedrukt als een kakkerlak”, aldus AS.

Vooral trainer Ernesto Valverde moest het ontgelden, al besefte die zelf dat het er voor hem mogelijk slecht uitziet. „Ik weet niet of er iets gaat gebeuren”, zei Valverde na afloop. „De trainer draagt wel de verantwoordelijkheid. Het is heel pijnlijk voor ons, zeker na wat ons vorig jaar overkwam. Het is extreem pijnlijk dat zoiets twee jaar achter elkaar gebeurt.”